Ціни на нафту впали через значні запаси палива в США

Ціни на нафту впали, оскільки інвестори усвідомили, що Федеральна резервна система США, ймовірно, відклала можливе зниження процентної ставки на грудень, в той час, як значні запаси нафти і палива в США також тиснули на ринок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent втратили 23 центи, або 0,3%, до 82,37 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 20 центів, або 0,3%, до 78,30 доларів. Обидва бенчмарки зросли приблизно на 0,8% на попередній сесії.

У середу ФРС залишила ставки без змін і відклала початок пом'якшення політики, можливо, до грудня. Вища вартість запозичень, як правило, гальмує економічне зростання і, як наслідок, може обмежити попит на нафту.

Реклама:

Голова ФРС Джером Пауелл заявив на пресконференції, що інфляція знизилась без значного удару по економіці, додавши, що немає причин вважати, що це не може продовжуватись.

Що стосується пропозиції, то минулого тижня запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, в той час, як запаси палива також збільшилися.

На ціни також вплинув "ведмежий" звіт Міжнародного енергетичного агентства, яке попередило про надлишок пропозиції в найближчому майбутньому.

Реклама:

"Це різко контрастує з "бичачим" звітом ОПЕК+ на початку цього тижня. Нафтова група зберегла свої прогнози щодо посилення попиту", - зазначають аналітики ANZ Research.

Трейдери також спостерігають за переговорами про припинення вогню в Газі, які, в разі їх завершення, зменшать побоювання щодо потенційних перебоїв у постачанні нафти з нафтовидобувного регіону.

Економічна правда.