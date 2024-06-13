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Велика Британія на саміті G7 оголосить про виділення 300 мільйонів доларів для України

Четвер, 13 червня 2024, 09:00 - Артур Крижний , Українська правда

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак на саміті "Великої сімки" в Італії оголосить про виділення допомоги Україні у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів).

Джерело: сайт уряду Британії

Дослівно з повідомлення: "На саміті прем'єр-міністр оголосить про виділення до 242 млн фунтів стерлінгів допомоги Україні для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладання фундаменту для довгострокового соціально-економічного відновлення та реконструкції".

Деталі: Уряд підкреслює, що це фінансування демонструє "незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією".

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Зокрема, Британія звертає увагу, що "критично важлива енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивних російських ракетних ударів та бомбардувань протягом останніх кількох місяців".   

У пресслужбі наголосили, що пріоритетом для прем'єр-міністра на саміті буде робота з партнерами над узгодженням способу використання заморожених російських активів для підтримки України.  

Наголошується, що вартість активів, що знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

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Також повідомляється, що Велика Британія стала першою країною, яка запровадила законодавство, що дозволяє зберігати санкції доти, доки Росія не заплатить за завдані нею збитки.  

Пряма мова Сунака: "Ми повинні бути рішучими і креативними в наших зусиллях на підтримку України і припинення незаконної війни Путіна в цей критичний момент. Велика Британія залишається в авангарді міжнародної реакції, як це було з самого початку. Ми повинні перейти від "стільки, скільки буде потрібно" до "чого б це не коштувало", якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні".

Деталі: У преслужбі уряду нагадали, що наразі Велика Британія виділила майже 12,7 мільярдів фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України і часто була першою, хто надавав життєво необхідну летальну допомогу − від крилатих ракет Storm Shadow до танків Challenger 2.  

Передісторія:

Українська правда.

фінансування Україна Великобританія
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