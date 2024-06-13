Global Finance: вища освіта від Амерікан Юніверсіті Київ 

Фото: Амерікан Юніверсіті Київ

Ми є свідками зміни епохи в глобальному фінансовому середовищі та секторі фінансових технологій. FinTech, необанківські послуги, заощадження у криптовалюті, удосконалення мобільних фінансових додатків, інноваційні ІТ-технології, що стали невід’ємною складовою фінансової сфери.

Усі ці зміни вимагають професіоналів нового ґатунку, які досконало володітимуть усіма аспектами сучасної фінансової дисципліни та зможуть стати "зірками" світу фінансів.

Тому нова бакалаврська програма Global Finance від Амерікан Юніверсіті Київ орієнтована, власне, на підготовку лідерів у глобальному фінансовому секторі. Вона розроблена на основі навчального плану одного з найбільших державних університетів США Arizona State University і доступна тут, в Україні, всім охочим здобути освіту американського зразка.

Бакалаврська програма Global Finance також пропонує студентам можливість здобути прискорений диплом магістра Arizona State University. По завершенні навчання в Україні студенти отримають міжнародно визнаний бакалаврський диплом від Амерікан Юніверсіті Київ, і зможуть продовжити навчання ще на рік в США (онлайн чи очно) та отримати другий, магістерський диплом американського зразка – від партнера АЮК Arizona State University.

Студенти програми Global Finance будуть опановувати корпоративні фінанси для стимулювання бізнесу та максимізації акціонерної вартості, навчатися ефективно бюджетувати та розумно інвестувати, оцінювати інвестиційні можливості та управляти ризиками.

Інтегровані компоненти програми підготують студентів до складання професійних сертифікаційних іспитів (наприклад, CFA), а студентський інвестиційний фонд дозволить студентам отримати практичний досвід управління реальним інвестиційним портфелем.

Випускники Global Finance отримають все необхідне для досягнення успіху в сучасному динамічному фінансовому світі.

З українськими студентами в АЮК працюють викладачі з великим міжнародним досвідом, здобутим у провідних університетах світу. Усі предмети вони викладають виключно англійською мовою, а для ефективного навчання в університеті застосовується провідна технологічна система LMS Сanvas.

Здобувати освіту в АЮК можна як в онлайн-форматі, так і очно в сучасному технологічному кампусі, що розташовується у Києві, у відреставрованій будівлі колишнього Річкового вокзалу на березі Дніпра.