G7 погодила кредит Україні в 50 млрд дол за рахунок російських активів

Лідери країн G7 досягли домовленості про виділення 50 млрд дол для України шляхом використання заморожених російських активів. Про це повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня, пише агентство AFP та видання Le Monde.

Згідно з повідомленням канцелярії французького президента, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

"Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму", – сказав представник Єлисейського палацу.

Рішення, як очікується, буде офіційно схвалене на саміті "Групи семи" 13-14 червня, після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації.

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Нагадаємо, йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 млрд дол, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Ідею надання відповідного кредиту Україні наприкінці травня підтримали міністри фінансів G7. Мета надання коштів - забезпечення фінансування Києва після 2024 року.

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