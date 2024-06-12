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"Антонов" перевіз з Анкари до Флориди турецький стратегічний супутник

Середа, 12 червня 2024, 18:45 - Олексій Павлиш
 
фото: антонов

Авіакомпанія "Antonov Airlines" спільно з компанією PROAIR успішно доставили супутник Türksat 6A з Анкари (Туреччина), до Флориди (США).

Про це повідомляє пресслужба "Антонова".

Зазначається, що авіатранспортна місія тривала 39 годин.

"Проєкт має національне значення, адже Türksat 6A є першим побудованим в Туреччині геостаціонарним супутником зв'язку, що спрямований на розширення космічних можливостей країни.

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Логістика місії була розрахована на 6 місяців і транспортування необхідно було здійснити вчасно для запуску", - розповіли в компанії.

 
фото: антонов

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Економічна правда 

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