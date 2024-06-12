"Антонов" перевіз з Анкари до Флориди турецький стратегічний супутник
Середа, 12 червня 2024, 18:45 -
Авіакомпанія "Antonov Airlines" спільно з компанією PROAIR успішно доставили супутник Türksat 6A з Анкари (Туреччина), до Флориди (США).
Про це повідомляє пресслужба "Антонова".
Зазначається, що авіатранспортна місія тривала 39 годин.
"Проєкт має національне значення, адже Türksat 6A є першим побудованим в Туреччині геостаціонарним супутником зв'язку, що спрямований на розширення космічних можливостей країни.
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Логістика місії була розрахована на 6 місяців і транспортування необхідно було здійснити вчасно для запуску", - розповіли в компанії.
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Економічна правда
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