Річна інфляція у США у травні впала до мінімуму з квітня 2021 року

Річна інфляція у США у травні сповільнилася з 3,4% до 3,3% - мінімального рівня із квітня 2021 року.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що без врахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція зросла на 0,2% в порівнянні з квітнем і на 3,5% проти травня минулого року.

"Звіт Міністерства праці в середу також показав, що фундаментальний інфляційний тиск зменшився минулого місяця. Це спонукало фінансові ринки підвищити ймовірність того, що центральний банк США знизить ставки як у вересні, так і в грудні2, - пише агентство.

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Очікується, що пізніше в середу посадовці ФРС залишать базову процентну ставку "овернайт" без змін в поточному діапазоні 5,25%-5,50%.

Економісти, опитані Reuters, прогнозували, що ІСЦ зросте на 0,1% у травні. Ціновий тиск може продовжувати помірно знижуватися, оскільки великі ритейлери, включаючи Target, знижують ціни на товари від продуктів харчування до підгузників, намагаючись заманити втомлених від інфляції споживачів.

Минулого місяця ціни на бензин впали на 3,6% після зростання на 2,8% у квітні. Ціни на продукти харчування зросли на 0,1% після того, як у квітні не змінилися. Ціни в супермаркетах не змінилися на тлі падіння цін на молоко на 1,3%.

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Також знизилися ціни на безалкогольні напої. Ціни на фрукти та овочі не змінилися. Натомість вартість оренди житла зросла на 0,4%, що відповідає квітневому зростанню.

Економічна правда