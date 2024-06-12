На відновлення медичної системи потрібно 14 млрд доларів у найближчі 10 років — Ляшко

Понад 14 млрд доларів потрібно у найближчі 10 років для відновлення української медичної системи.

Про це розповів Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко під час панельної дискусії "Здоровʼя як передумова для відновлення: психічне здоровʼя, реабілітація та цифровий доступ до медичних послуг" у Берліні.

"Ціна відновлення медичної сфери України після наслідків повномасштабної війни, які зафіксовані вже зараз, складає більше ніж 14 мільярдів доларів на найближчі 10 років.

Однак Росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші "швидкі", аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків.

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Загальні втрати медичної сфери від війни колосальні – це щонайменше 17,8 мільярда доларів, – зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

За його словами, для того, щоб українська медична система продовжувала функціонувати та розвиватись, підтримка міжнародних партнерів критично важлива.

Міністр нагадав, що за понад 27 місяців внаслідок атак ворога було пошкоджено 1618 обʼєктів медзакладів та ще 214 зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

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Нагадаємо:

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років

Економічна правда