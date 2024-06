Видавець ігор Voodoo придбав соцмережу BeReal за 500 мільйонів євро

Видавець безкоштовних мобільних ігор Voodoo придбав соціальну платформу BeReal за 500 млн євро.

Про це повідомляє Techcrunch.

BeReal здобув популярність у 2022 році завдяки концепції "спонтанної автентичності", тепер належить французькій компанії Voodoo, яка має на меті перетворити платформу на знакову соціальну мережу.

"BeReal досягла неймовірної лояльності користувачів і зростання, показуючи, що існує універсальна потреба ділитися реальним, невідфільтрованим досвідом із близькими друзями. Ми дуже раді об’єднати наші команди та використати ноу-хау та диференційовані технології Voodoo, щоб розширити BeReal до культової соціальної мережі для автентичності", – зазначив співзасновник і генеральний директор Voodoo Александр Язді.

Реклама:

I’m thrilled to announce that @BeReal_App is now part of @VoodooPlatform.@BeReal_App is the most successful social app launched in nearly a decade.

They have created a unique behavior: sharing authentic content with true friends, and a visionary app, where every user is an… pic.twitter.com/I2KkM4NWPN