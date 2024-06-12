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Видавець ігор Voodoo придбав соцмережу BeReal за 500 мільйонів євро

Середа, 12 червня 2024, 09:50 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Voodoo

Видавець безкоштовних мобільних ігор Voodoo придбав соціальну платформу BeReal за 500 млн євро.

Про це повідомляє Techcrunch.

BeReal здобув популярність у 2022 році завдяки концепції "спонтанної автентичності", тепер належить французькій компанії Voodoo, яка має на меті перетворити платформу на знакову соціальну мережу.

"BeReal досягла неймовірної лояльності користувачів і зростання, показуючи, що існує універсальна потреба ділитися реальним, невідфільтрованим досвідом із близькими друзями. Ми дуже раді об’єднати наші команди та використати ноу-хау та диференційовані технології Voodoo, щоб розширити BeReal до культової соціальної мережі для автентичності", – зазначив співзасновник і генеральний директор Voodoo Александр Язді.

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Voodoo каже, що придбання дасть BeReal можливість створювати та випускати нові функції та переорієнтуватися на зростання за допомогою органічного та платного маркетингу на різних ринках. Voodoo планує зробити це, використовуючи свій досвід створення та розвитку мобільних продуктів, як це було з Helix Jump, Mob Control, Block Jam 3D і Wizz.

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Засновник і попередній генеральний директор BeReal Алексіс Барреят "залишається залученим до BeReal в короткостроковій перспективі", перш ніж перейти до роботи над новими продуктами. Генеральним директором BeReal стане Аймерік Роффе, генеральний директор соціального додатка Wizz від Voodoo.

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Економічна правда 

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