Нафта зростає на тлі оптимістичного прогнозу щодо попиту

Ціни на нафту зросли на тлі оптимістичних прогнозів світового попиту від Управління енергетичної інформації США і ОПЕК, підкріплених галузевими даними, що свідчать про те, що запаси сирої нафти в США впали більше, ніж очікувалося минулого тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 37 центів, або на 0,45%, до 82,29 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 46 центів, або на 0,6%, до 78,36 долара.

EIA підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік до 1,10 млн барелів на добу з попередньої оцінки в 900 000 барелів на добу, в той час як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) зберегла свій прогноз на 2024 рік щодо відносно сильного зростання світового попиту на нафту, посилаючись на очікування щодо подорожей і туризму в другому півріччі.

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Минулого тижня ціни знизилися більш ніж на 2% після того, як ОПЕК та її союзники заявили, що поетапно припинять скорочення видобутку, починаючи з жовтня.

"Сира нафта зросла, оскільки ОПЕК зберегла свої прогнози щодо посилення попиту", - зазначають аналітики ANZ, додаючи, що попит на нафту, ймовірно, буде стимулюватися Китаєм та іншими країнами з економікою, що розвивається.

"Незважаючи на те, що минулого тижня ОПЕК оголосила, що почне поетапне скорочення деяких добровільних скорочень пізніше цього року, її прогнози свідчать про те, що це буде легко сприйнято ринком".

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Тим часом запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 7 червня, скоротилися на 2,428 млн барелів. Зниження виявилося більшим, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters.

Економічна правда.