Мін'юст обнуляє борг ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергом

24 канал

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву з проханням списати права вимоги за кредитом компанії-власника торгового центру Ocean Plaza у Києві перед кіпрською компанією російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Про це йдеться у повідомленні Мінʼюсту.

До стягнення заявлено права вимоги компанії-нерезидента, пов’язаної з Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем, Олександром Скоробогатьком та Олександром Пономаренком.

Мова йде про право вимоги за кредитним договором №1 від 2009 року, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" (компанія-власник ТРЦ Ocean Plaza) та компанією Ethoder Investments Limited, право вимоги за договором іпотеки від 2014 року, укладеним між "ІС "Либідь" та Ethoder Investments Limited та право вимоги за договором застави від 2014 року укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" (є власником 66,65% в ТОВ "Інвестиційний союз Либідь") та Ethoder Investments Limited.

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Обнулення прав вимоги дозволить Фонду державного майна запустити процес приватизації ТРЦ. В іншому випадку, майбутньому власнику довелось би виплатити 200 млн доларів боргу Ротенбергу.

Детальніше читайте у статті Олександра Колесніченка: Пастка Ротенберга. Разом з Ocean Plaza держава "націоналізувала" семимільярдний кредит

Економічна правда

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