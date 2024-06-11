Україна отримає 62 мільйони доларів від Світового банку для вирішення житлових проблем

Світовий банк оголосив про виділення Україні 62 млн дол гранту на допомогу у розв'язання проблем у житловій сфері.

Про це заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рада повідомити, що ми мобілізували додаткові 62 млн дол завдяки багатьом донорам і плануємо укласти грантову угоду з українським урядом тут, у Берліні", - повідомила вона на Конференції з відновлення України у Берліні.

За її словами, Світовий банк продовжує підтримувати проєкт компенсацій вартості невідкладних дрібних ремонтів житла (HOPE), що постраждало через війну. Загалом поточне фінансування забезпечує підтримку 50 тисяч сім'ям у ремонті їхніх будинків, а до грудня 2024 року заплановано збільшити їх кількість ще на 50 тисяч. Наразі в п'яти регіонах проводять ремонти багатоквартирних будинків.

Реклама:

Додається, що Світовий банк у рамках раніше підписаного меморандуму з українським урядом допоможе залучати приватні банки до кредитування житлового ринку, додала віцепрезидентка.

Нагадаємо:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад 1 млрд євро.

Реклама: