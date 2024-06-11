"Укрзалізниця" запустила сервіс для родичів поранених військових, яких перевозять медичними евакуаційними поїздами.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

У компанії пояснили, що з міркувань безпеки та медичних вимог у медичних поїздах не передбачено місць для проїзду родичів поранених військових.

"Тож якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку", - додали в УЗ.

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Заявку можна оформити за посиланням, або за телефоном 0800 503 22.

Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість.

Медичні поїзди УЗ повністю автономні та оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та медичної допомоги, додали в компанії.

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Економічна правда