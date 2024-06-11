Нафта впала в очікуванні інфляційних даних США та Китаю, а також рішення ФРС

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Ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори чекали на ключові дані по індексу споживчих цін в США і Китаї, а також на результати засідання Федеральної резервної системи, щоб отримати більш чітке уявлення про те, куди рухається інфляція і як це вплине на попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або на 0,16%, до $81,50 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 7 центів, або на 0,04%, до $77,67.

У понеділок ціни зросли приблизно на 3% до тижневого максимуму, підтримувані очікуваннями, що сезон літніх відпусток збільшить попит на паливо цього літа, але, на думку деяких аналітиків, це зростання буде нетривалим, оскільки перспектива підвищення процентних ставок зберігається.

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На середу, 12 червня, запланована публікація даних по індексу споживчих цін в США за травень і завершення дводенного засідання ФРС.

"Для більш стійкого відновлення цін на нафту може знадобитися більше впевненості в тому, що вони зможуть піднятися вище рівня 83,00 доларів США, враховуючи, що загальна тенденція цін на нафту все ще залишається низхідною з серією більш високих максимумів з квітня", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг (Yeap Jun Rong).

Трейдери також були обережними напередодні публікації макроекономічних даних з Китаю в середу.

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"Потенційним негативним макрофактором для цін на нафту будуть дані по інфляції в Китаї, які вийдуть завтра", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

Економічна правда.