В УЗ пояснили, на які поїзди потрібно роздруковувати квитки

Пасажирам, які планують поїздку міжнародним рейсом до Австрії або Угорщини, потрібно роздруковувати електронні квитки.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Міжнародні рейси до Австрії та Угорщини - виняток. Міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований", - пояснили в компанії.

Українські вагони RIC (прямий поїзд №749 Київ – Відень) або угорський поїзд (№146 Чоп – Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності.

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Вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тому перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю, додали в УЗ.

Усім пасажирам, як придбали квиток до Угорщини чи Австрії у застосунку, УЗ направляє сповіщення про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток, кажуть у компанії.

До того ж сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.

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"Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух", - резюмували в компанії.

Економічна правда