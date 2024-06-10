Visa запустила Subscription Manager для управління підписками

Компанія Visa запустила Subscription Manager - нову послугу для фінустанов, яка надає держателям карток Visa змогу відстежувати підписки з мобільного пристрою. Subscription Manager вже доступний в Україні.

Про це повідомила пресслужба Visa.

Зазначається, що глобальний ринок підписних сервісів стабільно зростає: очікується, що до 2025 року його вартість досягне 406 млрд дол.

"Новий інструмент управління регулярними платежами Subscription Manager дозволить користувачам легко відстежувати підписки. Він допомагає зібрати ключові аспекти регулярних платежів в одному місці, дозволяючи держателям карток бачити, де зберігаються дані їхніх карток, переглядати, які регулярні платежі списуються з карток, та припиняти ці платежі", - пояснили в компанії.

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"Відстежувати особливості умов кожної платформи буває складно, що потенційно може призвести до непомічених стягнень коштів навіть після скасування підписки.

Наша мета - зробити цей процес простішим і переконатися, що держателі карток точно знають, кому й коли надходять їхні кошти", - заявила старша віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в 17 країнах Крістіна Дорош.

Економічна правда

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