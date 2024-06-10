Раді фінстабільності ухвалила стратегію з розвитку кредитування

Рада з фінансової стабільності на засіданні 6 червня схвалила Стратегію з розвитку кредитування, яка відображає бачення розвитку кредитування в Україні та необхідних дій, що сприятимуть стійкому відновленню економіки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що впровадження Стратегії – це питання фінансової безпеки країни та інструмент розбудови динамічної та конкурентоспроможної економіки, здатної до сталого розвитку та євроінтеграції.

Стратегія має на меті забезпечити фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності, зокрема з боку підприємств оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості, агро промисловості та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях – "територіях стійкості".

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В Мінекономіки додають, що впровадження стратегії з розвитку кредитування сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, поверненню українців з-за кордону.

Для успішної реалізації Стратегії:

Національний банк і надалі підтримуватиме макрофінансову стабільність та здійснюватиме регулювання сектору з урахуванням балансу між забезпеченням фінансової стабільності й розвитком кредитування;

Міністерство фінансів стимулюватиме ризик-апетит державних банків до кредитування пріоритетних галузей та сфокусує інструментарій державних гарантій на кредитування проєктів на "територіях стійкості";

Міністерство економіки зосередиться на удосконаленні механізмів державних програм для визначених пріоритетних галузей економіки та підприємств на територіях з високими воєнними ризиками.

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Економічна правда