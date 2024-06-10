Швейцарія виділила додаткові гроші на відновлення залізниці в Україні

Швейцарія у 2024 році надасть додаткові грантові кошти на 10 млн швейцарських франків на відновлення залізничної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Проєкт відповідної додаткової угоди до Грантової угоди між урядами України та урядом Швейцарської Конфедерації, яка була підписана у 2022 році, погодив Кабінет міністрів України 7 червня 2024 року, зазначили в УЗ.

Нова угода передбачає постачання рейкових скріплень у 2024-2025 роках для відновлення залізничної інфраструктури, насамперед на напрямках транспортних коридорів, які межують з країнами ЄС: Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею, у напрямку портів та Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

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Зокрема, роботи заплановані на таких напрямках: Київ – Жмеринка – Підволочиськ – Львів, Жмеринка – Вапнярка – Одеса; Київ – Гребінка – Красноград – Лозова; Львів – Ужгород; Київ – Миронівка – П’ятихатки – Чаплине.

"Укрзалізниця" планує, використовуючи зазначені скріплення, відновити загалом 230 км залізничної інфраструктури та підвищити швидкість і пропускну спроможність на відремонтованих ділянках та забезпечити безперебійний перевізний процес залізничним транспортом, пояснили в компанії.

Грантова угода між Урядом України та урядом Швейцарської Конфедерації щодо Проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України була підписана 23 грудня 2022 року.

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Вона передбачала фінансування в сумі до 14 млн швейцарських франків рейкових скріплень для покращення та відновлення до 270 км залізничної інфраструктури України від швейцарської компанії Schwihag AG.

Ці скріплення використовувались на таких важливих напрямках, зокрема як: Київ-Одеса, Київ-Дніпро, Київ-Львів, Львів-Ужгород, додали в УЗ.

Економічна правда