На базі судноремонтного заводу пропонують створити промисловий парк "Kiliya"

На базі судноремонтного заводу ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" хочуть створити сучасний промисловий парк "Kiliya". Презентація парку запланована на Ukraine Recovery Conference (URC2024) у Берліні.

Про це повідомив гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

Він зазначив, що наразі завод УДП у Кілії чи не єдиний в країні продовжує ремонт та будівництво флоту. Тому, на його думку, це безальтернативний варіант для створення суднобудівельної бази національного масштабу.

"Завод розташований у 47 кілометрах від Чорного моря. У нас є обладнання, досвідчена команда з понад 300 фахівців, власна акваторія, інфраструктура, можливість розміщення нових виробництв (з 19 га території заводу використовуємо лише 9 га)", - написав Москаленко.

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Він також додав, що вже є декілька пропозицій від іноземних компаній щодо розміщення у Кілії спільного виробництва. А першим резидентом промислового парку "Kiliya" можуть стати суднобудівельники з країн Балтії.

Москаленко зазначив, що формат промислового парку дає можливість максимально ефективно використовувати потенціал.

"В Кілії, до речі, вже створений стивідорний комплекс – це також приклад диверсифікації.

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Що пропонуємо міжнародним донорам?

Створити умови до заходу у наш промисловий парк нових резидентів. Модернізувати сліп, інвестувати у сучасне обладнання та автономну "зелену" систему енергозабезпечення, провести днопоглиблення акваторії.

Майбутньому промисловому парку "Kiliya" потрібна потужна основа для розміщення виробництв. Саме це будемо обговорювати на конференції у Берліні", - написав гендиректор компанії.

Економічна правда