Росія прийматиме від "Талібану" афганських робітників - РосЗМІ

фото: Getty Image

Росія зобов’язалась приймати трудових мігрантів з Афганістану та надавати їм роботу в окремих регіонах країни.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Повідомляється, що про це сторони домовились в рамках перемовин на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Хоча офіційно "Талібан" є забороненим в Росії.

Після приходу до влади "Талібану", велика кількість жителів Афганістану хотіли б переїхати до Росії, говорив раніше президент Центру діаспор Афганістану в Росії Гулам Мохаммад Джалал. Але через припинення авіасполучення між країнами у багатьох не було такої можливості.

Реклама:

Під час форуму Володимир Путін зазначив, що країні зараз потрібні мігранти з певною кваліфікацією та знанням російських законів, які не створюватимуть проблем на ринку праці чи у побуті.

Як повідомлялося, раніше російський центробанк констатував, що забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу ЦБ РФ називає збільшення російської армії, нарощування виробництва у російському ВПК, демографічні проблеми та еміграцію росіян за кордон.

У листопаді минулого року віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова повідомила, що російська економіка до 2030 року потребуватиме 2 млн трудових мігрантів, переважно у сферах обробної промисловості та транспорту.

Реклама:

Читайте також: Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників. Як подолати дефіцит робочої сили?

Нагадуємо:

Природний спад населення Росії почнеться з найбільших міст і до 2046 року кількість корінних жителів РФ може скоротитися до рівня 1897 року, водночас країну почнуть наповнювати мігранти.