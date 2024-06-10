ELECTRO-MOTORS електрифікує аграрний сектор на AGRO CHALLENGE 2024

с. Дослідницьке, Київська область - Компанія ELECTRO-MOTORS, лідер з постачання електромобілів з Китаю в Україні, зробила сміливий крок на наймасштабнішій агро виставці країни - AGRO CHALLENGE 2024. Своєю участю компанія продемонструвала, що майбутнє аграрного сектору нерозривно пов'язане з електротранспортом.

ELECTRO-MOTORS представила найновіші моделі електромобілів, які здатні задовольнити потреби навіть найвибагливіших клієнтів. Але справжньою родзинкою стали привабливі умови придбання, розроблені компанією. Завдяки тісній співпраці з провідними банками, ELECTRO-MOTORS пропонує гнучкі фінансові рішення: можливість купівлі в розстрочку по програмі 10/90 (з передплатою всього 10 відсотків, а решта по прибуттю), кредитні програми, лізинг та опцію Trade-in . Тепер електромобіль може дозволити собі кожен український аграрій.

"Ми прагнемо зробити революцію електротранспорту доступною для всіх. Наша мета - дати можливість кожному долучитися до екологічно чистого майбутнього", - ділиться баченням представник ELECTRO-MOTORS.

Компанія не лише забезпечує доступність своєї продукції, але й піклується про клієнтів після придбання. Розгалужена мережа автосалонів, сервісних центрів та гарантія до 3 років - все це дає власникам електромобілів впевненість та спокій.

Участь ELECTRO-MOTORS у AGRO CHALLENGE 2024 - це не просто презентація продукції. Це заклик до аграрного сектору України приєднатися до світової революції електротранспорту. Електромобілі мають потенціал зменшити витрати на паливо, знизити негативний вплив на довкілля та зробити сільське господарство більш сталим.

"Ми віримо, що за електромобілями майбутнє аграрного сектору. І ми готові допомогти кожному українському аграрію стати частиною цього майбутнього", - з ентузіазмом заявляє представник ELECTRO-MOTORS.

Компанія не зупиняється на досягнутому і планує й надалі популяризувати екологічно чистий транспорт в усіх куточках України. ELECTRO-MOTORS впевнено крокує в авангарді революції електромобілів, і AGRO CHALLENGE 2024 - це лише початок.

Приєднуйтесь до електричного майбутнього вже сьогодні разом з ELECTRO-MOTORS - вашим надійним партнером на шляху до екологічно чистого транспорту в аграрному секторі України!