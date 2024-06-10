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Із ремонту вивели міждержавну лінію електропередачі - "Укренерго"

Понеділок, 10 червня 2024, 12:27 - Артур Крижний
 
Getty Images

У роботу повернули міждержавну лінію електропередачі, яку виводили в плановий ремонт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Після ремонту повернулася в роботу одна з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи. Лінія виводилась у плановий ремонт 3 червня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Економічна правда.

електроенергія енергетика Україна
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