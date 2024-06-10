Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ
Понеділок, 10 червня 2024, 10:11 -
Кабінет міністрів погодив примусове вилучення в інтересах держави ПАТ "Одеський нафтопереробний завод".
Про це повідомила пресслужба АРМА з посиланням на заступника голови агентства Павла Великоречаніна.
"Кабінет міністрів України погодив пропозицію нацагентства щодо примусового вилучення в інтересах держави ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", - повідомив він.
За його словами, це рішення дозволяє примусово вилучити об’єкт права власності РФ та його резидентів, що стосується корпоративних прав обсягом 99,5766 % акцій цього заводу і його боргових зобов’язань, а також 100% статутного фонду ТОВ "Енергія і газ Україна".
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Економічна правда.
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