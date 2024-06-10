Нафта зростає на сподіваннях збільшення попиту влітку

Ціни на нафту зросли завдяки надіям на зростання попиту на паливо цього літа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 28 центів, або на 0,4%, до $79,90 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,3%, або на 26 центів, до $75,79 за барель.

У п'ятницю, 7 червня, дані показали, що минулого місяця в США було створено більше робочих місць, ніж очікувалося, що змусило інвесторів знизити очікування щодо зниження ставок, що допомогло долару зрости.

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Сильніший долар робить деноміновані в доларах товари, такі як нафта, дорожчими для власників інших валют.

Євро також опинився під тиском, відображаючи невизначеність в єврозоні після того, як президент Франції Еммануель Макрон призначив дострокові парламентські вибори на кінець червня після того, як він зазнав поразки на виборах до Європейського Союзу від ультраправої партії Марін Ле Пен.

"Що стосується Макрона і виборів, то це створює ще один рівень невизначеності після несподіваного підвищення рівня зайнятості в несільськогосподарському секторі США, що призвело до різкого зростання врожайності", - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG в Сіднеї.

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Ринки зараз зосереджені на засіданнях Федеральної резервної системи США і Банку Японії на цьому тижні, з ризиком більш "яструбиних" результатів, сказав Сикамор.

"Це, ймовірно, створить більше занепокоєння серед деяких країн-членів ОПЕК+ щодо того, коли вони зможуть повернути свої скорочення на ринок, враховуючи негативний прийом, який ця пропозиція отримала минулого тижня після зустрічі ОПЕК+".

Аналітики і трейдери очікують, що попит у зв'язку з літніми відпустками зменшить запаси і підтримає ціни.

"Ми продовжуємо очікувати, що ринок зміцниться і ціни на нафту досягнуть рівня 80 доларів за барель у 3 кварталі 2024 року, але для цього, ймовірно, знадобиться переконливий сигнал про посилення конкуренції з боку попередніх даних про запаси", - зазначили в FGE.

Економічна правда.