Європейська торгова група заперечує, що близька до угоди щодо антимонопольної скарги з Microsoft

Європейська торгова група CISPE спростувала повідомлення в суботу про те, що вона наближається до угоди з Microsoft, щоб відкликати свою антимонопольну скаргу до Європейської комісії.

Про це повідомляє Reuters.

CISPE, членами якої є Amazon та 26 невеликих хмарних провайдерів з ЄС, наприкінці 2022 року подала скаргу до Європейської комісії, стверджуючи, що нові контрактні умови Microsoft завдають шкоди європейській екосистемі хмарних обчислень.

Раніше видання Politico повідомило, що Microsoft наближається до багатомільйонної угоди з CISPE, щоб та відмовилася від своєї скарги, посилаючись на два неназвані джерела.

Реклама:

У своїй скарзі CISPE заявила, що "поточна позиція і поведінка Microsoft завдає непоправної шкоди європейській хмарній екосистемі і позбавляє європейських клієнтів вибору при розгортанні хмарних технологій".

Вирішення цього питання на двосторонній основі може допомогти Microsoft уникнути можливого тривалого розслідування ЄС, яке може призвести до штрафу та наказу змінити свою ділову практику.

Економічна правда





Реклама: