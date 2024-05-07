В Україні за час великої війни відновили більше 500 медзакладів, зруйнованих Росією 

Від початку повномасштабної війни в Україні тривають роботи з відновлення української медичної інфраструктури, пошкодженої РФ. Наразі вже повністю відновили 510 медичних закладів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Там додали, що ще 355 медзакладів відбудували частково або вони перебувають в процесі відновлення.

"Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, пошкодження покрівлі, фасаду тощо. Найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині", – розповіли у МОЗ.

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У відомстві також нагадали, що за понад два роки повномасштабної війни ворог пошкодив 1591 об'єкт медзакладів та ще 210 зруйнував вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Крім того, російська армія пошкодила 161 автівку екстреної медичної допомоги, 261 автівку "екстренки" знищила та захопила ще 125.

Нагадаємо:

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У Києві відновили 1 000 одиниць енергообладнання, пошкодженого через ворожі обстріли. Це 70% від того, що було уражено ракетами та шахедами.





