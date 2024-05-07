Фонд держмайна виставляє на продаж Шабалинівський спиртовий завод

Фонд державного майна України виставляє на приватизаційний аукціон 16 травня 2024 року ДП "Шабалинівський спиртовий завод" із стартовою ціною 959,1 тис. грн.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Фонд виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Шабалинівський спиртовий завод" на Чернігівщині. Цей об'єкт — перспективний браунфілд, який чекає на свого інвестора для відновлення. Приватизація заводу відкриває можливості для розвитку промислового майданчика з уже наявною інфраструктурою", - йдеться в повідомленні.

До складу ЄМК входять 51 об’єкт нерухомого майна (12,3 тис. кв.м), дві земельні ділянки (56,46 га), 3 автівки, 250 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі тощо)

Онлайн-аукціон відбудеться 16 травня в системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна об'єкту — 959,1 тис. грн (без ПДВ).

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Новий власник зобов'язаний погасити наявну заборгованість підприємства по зарплаті у розмірі 552 тис. грн та перед бюджетом – 21 168 тис. грн та зберегти робочі місця протягом 6 місяців.

Економічна правда.