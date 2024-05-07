Всі розділи
Укр / Рус

Фонд держмайна виставляє на продаж Шабалинівський спиртовий завод

Вівторок, 7 травня 2024, 12:28 - Артур Крижний
Фонд державного майна України виставляє на приватизаційний аукціон 16 травня 2024 року ДП "Шабалинівський спиртовий завод" із стартовою ціною 959,1 тис. грн.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Фонд виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Шабалинівський спиртовий завод" на Чернігівщині. Цей об'єкт — перспективний браунфілд, який чекає на свого інвестора для відновлення. Приватизація заводу відкриває можливості для розвитку промислового майданчика з уже наявною інфраструктурою", - йдеться в повідомленні.

До складу ЄМК входять 51 об’єкт нерухомого майна (12,3 тис. кв.м), дві земельні ділянки (56,46 га), 3 автівки, 250 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі тощо)

Онлайн-аукціон відбудеться 16 травня в системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна об'єкту — 959,1 тис. грн (без ПДВ).

Реклама:

Новий власник зобов'язаний погасити наявну заборгованість підприємства по зарплаті у розмірі 552 тис. грн та перед бюджетом – 21 168 тис. грн та зберегти робочі місця протягом 6 місяців.

Економічна правда.

Реклама:
спирт алкоголь завод приватизація
Реклама:
Матеріали за темою
ФДМУ виставив на приватизацію Лохвицький спирткомбінат, який не працює 15 років 29 квітня 2024, 19:42
"Сірий і нерозведений". Хто контролює левову частку тіньового ринку спирту в Україні? 26 жовтня 2023, 15:30
На Чернігівщині викрили підпільне виробництво спирту: до схеми причетні податківці 26 жовтня 2023, 12:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті