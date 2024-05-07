Фонд держмайна виставляє на продаж Шабалинівський спиртовий завод
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
"Фонд виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Шабалинівський спиртовий завод" на Чернігівщині. Цей об'єкт — перспективний браунфілд, який чекає на свого інвестора для відновлення. Приватизація заводу відкриває можливості для розвитку промислового майданчика з уже наявною інфраструктурою", - йдеться в повідомленні.
До складу ЄМК входять 51 об’єкт нерухомого майна (12,3 тис. кв.м), дві земельні ділянки (56,46 га), 3 автівки, 250 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі тощо)
Онлайн-аукціон відбудеться 16 травня в системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна об'єкту — 959,1 тис. грн (без ПДВ).
Новий власник зобов'язаний погасити наявну заборгованість підприємства по зарплаті у розмірі 552 тис. грн та перед бюджетом – 21 168 тис. грн та зберегти робочі місця протягом 6 місяців.
Економічна правда.