"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів варшавського напрямку: яка причина
Понеділок, 6 травня 2024, 13:23 -
Унаслідок знеструмлення поблизу українсько-польського кордону через негоду декілька поїздів варшавського напрямку затримуються.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про:
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- 67/68 Київ — Варшава-Всходня (+4:25).
- 67/68 Варшава-Всходня — Київ (+3:15).
- 20/19 Хелм — Київ (+3:15).
Економічна правда.
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