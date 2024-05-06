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"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів варшавського напрямку: яка причина

Понеділок, 6 травня 2024, 13:23 - Артур Крижний

Унаслідок знеструмлення поблизу українсько-польського кордону через негоду декілька поїздів варшавського напрямку затримуються.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

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  • 67/68 Київ — Варшава-Всходня (+4:25).
  • 67/68 Варшава-Всходня — Київ (+3:15).
  • 20/19 Хелм — Київ (+3:15).

Економічна правда.

Укрзалізниця транспорт
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