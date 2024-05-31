"Енергоатом" приховав ціни на матеріали для вогнезахисних робіт за 279 млн на Південноукраїнській АЕС

АТ "НАЕК "Енергоатом" 28 травня уклав договір із ТОВ "Атоменергоресурс" щодо підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС на 279 млн грн.

Про це повідомляє проєкт "Наші гроші" з посиланням на дані у системі "Прозорро".,

Згідно з умовами договору компанія має до грудня відновити вогнезахисні покриття кабельних трас, відремонтувати кабельні проходки і вогнезатримуючі пояси у кабельних трасах.

Зазначається, що замовник не оприлюднив підсумкову відомість ресурсів та кошториси, що не дозволяє порівняти ціни будматеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

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Крім того, фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"Атоменергоресурс" використає вогнезахисні матеріали Pyro-Safe Flammotect-A, Flammoplast SP-A2 і Dekorlack SP2 та мінеральну вату Pyro-Safe виробництва "svt" (Німеччина). Роботи оплачуватимуть протягом пів року.

Для участі в тендері потрібно було підтвердити наявність десяти працівників із досвідом нанесення вогнезахисного матеріалу і допуском до особливих робіт. Усі працівники мали пройти навчання з нанесення вогнезахисного матеріалу на заводі-виробнику або в його офіційного представника, а також із питань охорони праці та правил пожежної безпеки.

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У "Атоменергоресурс" є п’ятнадцять таких працівників, у тому числі десять малярів.

Як повідомляється, столичний "Атоменергоресурс" створений у 2020 році, ним володіє Олег Рудченко, а керує Віталій Бурда. З того часу компанія на тендерах отримала близько 326 млн грн.

У 2022 році фірма виграла торги філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" щодо постачання матеріалів Pyro-Safe, після чого вже в 2023 році стала отримувати великі підряди атомників щодо вогнезахисних робіт.

За даними "Наших грошей", "Атоменергоресурс" торік був найбільшим імпортером матеріалів Pyro-Safe в Україну, компанія імпортувала їх щонайменше на 2 млн дол. Вона ввозить товари від фірм "Classic Trade s.r.o." і "Konpol, s.r.o.".

Економічна правда.