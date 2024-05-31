Завод Mondelez в Україні відновив виробництво печива Oreo 

Американська компанія Mondelez, що виробляє кондитерські вироби та напої, відновила виробництво печива Oreo в Сумській області.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що завод Mondelez у Тростянці був серйозно пошкоджений під час вторгнення російських військ вкінці лютого 2022 року.

Згідно із заявою компанії, завод повністю відновлений після часткового відкриття минулого року для виробництва шоколадних цукерок.

Реклама:

У компанії заявили, що печиво Oreo та інші шоколадні цукерки, виготовлені на українській фабриці, не експортуються до сусідньої Росії. Натомість вони потрапляють до країн Євразії, як Грузія і Казахстан, а також продаються на внутрішньому ринку України.

Дохід від продажу печива Oreo минулого року склав 4 млрд доларів, згідно з повідомленням генерального директора компанії Дірка Ван де Пута.

Mondelez досі має три фабрики в Росії та продає там своє печиво та снеки, попри бойкоти та заклики припинити діяльність.

Реклама:

Нагадаємо:

Певні західні компанії залишилися в Росії, попри те, що заявляли, що планували піти після вторгнення в Україну. Серед причин - зростання бюрократичних перепон й відновлення споживчої активності.

Дірк Ван де Пут, CEO компанії Mondelez, яка внесена до списку спонсорів війни від НАЗК заявив, що кондитерська група не стикалася з тиском з боку акціонерів, щоб повністю покинути ринок РФ.