Уряд спростив охорону культурних пам'яток: що змінилося

30 травня Кабмін прийняв постанову, що змінює порядок укладання охоронних договорів для кращого збереження культурної спадщини, які понад двадцять років регулювали сферу й дуже застаріли.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що спрощення процедур допоможе охопити охороною більше об’єктів культурної спадщини.

Відбулись такі зміни:

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