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Уряд спростив охорону культурних пам'яток: що змінилося

П'ятниця, 31 травня 2024, 15:40

30 травня Кабмін прийняв постанову, що змінює порядок укладання охоронних договорів для кращого збереження культурної спадщини, які понад двадцять років регулювали сферу й дуже застаріли. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. 

Зазначається, що спрощення процедур допоможе охопити охороною більше об’єктів культурної спадщини.

Відбулись такі зміни:

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  • з’явилася форма охоронного договору на щойно виявлені об’єкти  культурної спадщини. 
  • удосконалено форми паспортів та актів залежно від виду пам’ятки;
  • врегульовані розбіжності, які виникали раніше при укладанні охоронного договору на пам’ятки монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, ландшафту, науки і техніки, історії та археології;
  • відтепер процедура погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення з МКІП переведена в електронну форму. 
  • конкретизовано орган охорони культурної спадщини, з яким може бути укладено охоронний договір.

культура
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