Уряд спростив охорону культурних пам'яток: що змінилося
П'ятниця, 31 травня 2024, 15:40
30 травня Кабмін прийняв постанову, що змінює порядок укладання охоронних договорів для кращого збереження культурної спадщини, які понад двадцять років регулювали сферу й дуже застаріли.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
Зазначається, що спрощення процедур допоможе охопити охороною більше об’єктів культурної спадщини.
Відбулись такі зміни:
Реклама:
- з’явилася форма охоронного договору на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.
- удосконалено форми паспортів та актів залежно від виду пам’ятки;
- врегульовані розбіжності, які виникали раніше при укладанні охоронного договору на пам’ятки монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, ландшафту, науки і техніки, історії та археології;
- відтепер процедура погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення з МКІП переведена в електронну форму.
- конкретизовано орган охорони культурної спадщини, з яким може бути укладено охоронний договір.
Реклама: