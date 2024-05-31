Правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка викрадала елітні автівки в країнах ЄС

Прокурори Офісу Генпрокурора, співробітники ДСР, ГСУ Нацполіції України спільно з колегами із Франції, Іспанії та Польщі, а також Європолу та Євроюсту викрили учасників міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на заволодінні транспортних засобів лізингових компаній в країнах ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, для оперативного обміну інформацією між правоохоронцями були створені міжнародні оперативні та слідчі групи (OTF та JIT). А сама спецоперація отримала умовну назву Matador.

До злочинної організації входило понад 50 громадян з різних країн - України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, рф та інших держав.

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Учасники схеми орендували або брали в лізинг елітні автомобілі на документи підставних осіб.

Вербувальники підшуковували їх в Україні. Забезпечували логістику під час переїзду та проживання.

Після оформлення авто за підробленими документами "перевізники" доставляли транспортні засоби з місць оренди до визначеної адреси.

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Окремою гілкою угруповання були так звані "чорні механіки". До їхніх обовʼязків входило несанкціоноване вимкнення сигналів GPS та кустарна заміна номерів. Учасники ще однієї ланки легалізували ці автівки та продавали до третіх країн.

На даний час задокументовано причетність членів злочинної організації до скоєння 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території Іспанії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Португалії та Італії.

У травні 2024 року правоохоронці одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також переробки та збуту викрадених транспортних засобів на території України, Франції, Іспанії, Польщі, Латвії та Німеччини.

Затримано 13 осіб - лідерів та основних учасників міжнародної злочинної організації.

Нагадаємо:

Служба безпеки та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС провели масштабну спецоперацію у 8 країнах Європи.

У результаті спільних дій викрито більше 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, зокрема, "Pikabot", "System BC", "Bumblebee", "Smokeloader" та "IcedID".

Економічна правда