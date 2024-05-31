Ремонт безбарʼєрного вокзалу у Львові триватиме від 3 до 5 років - голова ОДА

В Укрзалізниці сподіваються залучити на ремонт вокзалу грантові кошти. Його реалізація займе від 3 до 5 років.

Про це повідомив голова обласної адміністрації Максим Козицький.

Він розповів, що ремонтувати вокзал будуть у кілька черг, щоб він не припиняв приймати пасажирів.

"Головний залізничний вокзал у Львові стане першим повністю безбарʼєрним вокзалом в Україні.

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Вхід у нього зроблять більш доступним. Перебудують високі перони та облаштують ліфти, щоб маломобільні категорії людей могли безперешкодно дістатися до потягів. Створять нові кімнати відпочинку, а тунелі – відреставрують", - написав Козицький.

За його словами, цей проєкт дуже важливий, і важливо втілити його саме зараз, бо вокзал у Львові – другий за пасажиропотоком в Україні.

"Це – ворота у Львівську область, і крізь них щодня прибувають вимушені переселенці, зокрема люди з інвалідністю та старшого віку, які потребують додаткової допомоги.

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Приїжджають вагітні, батьки з маленькими дітьми, наші воїни – на лікування та реабілітацію. Прибувають міжнародні рейси. Для комфорту всіх людей вокзал має стати безбарʼєрним", - написав голова ОДА.

Нагадаємо

"Укрзалізниця" оголосила про початок консультацій щодо початку проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу.

Так, УЗ запросила проєктні та архітектурні організації на відкриту зустріч 31 травня щодо початку проєктування реконструкції вокзалу.

Економічна правда