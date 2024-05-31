Уряд підтримав збільшення штрафів за джипінг у заповідниках у 50 разів

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у четвер схвалив розроблений Міндовкіллям законопроєкт про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях.

Про це повідомив в перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Кін нагадав, що наприкінці березня Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав та рекомендував парламентарям прийняти за основу у першому читанні урядовий законопроєкт "Про внесення змін до ЗУ "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду", який встановлює суворіші заборони: пересуватися на авто по природно-заповідних територіях дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях.

За словами Краснолуцького, станом на сьогодні — розмір штрафу для громадян складає від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб – від 255 до 510 гривень.

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"За даними Держекоінспекції у 2023 році по всій України, за зазначеною статтею, згідно з рішеннями судів, до стягнення порушниками підлягало 4,5 тисячі гривень, а сплачено всього 493 грн. На противагу — сума збитків об’єктами природно-заповідного фонду склала близько 7 млн грн, а відшкодовано всього 913 тисяч гривень. Колосальна різниця.

Після схвалення проєкту Закону розмір штрафу буде збільшено орієнтовно в 50 разів. Для громадян він становитиме від 8500 до 17000 грн, а для посадових осіб – від 17000 до 25500 грн", — зазначив Олександр Краснолуцький.

Джипінг — це пересування на транспорті підвищеної прохідності, тобто джипах, ендуро-мотоциклах, квадроциклах та багі.

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Економічна правда