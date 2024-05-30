Безос знову очолив рейтинг найбагатших людей світу від Bloomberg
Засновник Amazon Джефф Безос знову очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg, обігнавши власника LVMH Бернара Арно.
Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.
За оцінками Bloomberg, наразі статки Безоса сягають 205 млрд дол - вони зросли на 27,9 млрд дол з початку року.
Водночас Арно опустився на друге місце (203 млрд дол).
Замикає топ-3 засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск (202 млрд дол).
Також у топ-5 засновник Meta Марк Цукерберг (169 млрд дол) та співзасновник Google Ларрі Пейдж (156 млрд дол).
Далі у топ-10 співзасновник Microsoft Білл Гейтс (152 млрд дол), ексгендиректор Microsoft Стів Балмер (148 млрд дол), експрезидент Alphabet Сергій Брін (147 млрд дол), засновник Oracle Ларрі Еллісон (138 млрд дол) та інвестор і філантроп Воррен Баффет (133 млрд дол).
Єдиний українець - Рінат Ахметов, він посідає 451 місце зі статками 6,44 млрд дол.
Економічна правда