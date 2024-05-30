Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових
Міністерство оборони оголосило конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR (віртуальна та доповнена реальність).
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.
У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації, уточнили у відомстві.
"Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання - важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Основні напрямки: використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо.
Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.
Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням.
Економічна правда