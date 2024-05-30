Ціни на алюміній знижуються з досягнутого напередодні дворічного максимуму

Котирування алюмінію знижуються з досягнутого напередодні дворічного максимуму, а ціни на мідь зменшуютсья шосту сесію з останніх семи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ф'ючерси на мідь під час ранкових торгів у четвер на Лондонській біржі металів (LME) знизилися в ціні на 2,2%, до $10,229 тис. за тонну, пише Bloomberg. Раніше в травні котирування оновлювали історичний рекорд на побоюваннях, що пропозиція не зможе задовольнити зростаючий попит у сегменті "зеленої" енергетики.

"Ринок перебуває в стані відчутної корекції, оскільки шорт-сквіз на біржі Comex слабшає, а попереднє ралі було занадто стрімким", - сказав аналітик Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю.

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При цьому падіння може незабаром закінчитися на тлі інтересу деяких інвесторів до купівлі металу на просіданні і зростання тиску на китайські металургійні заводи в умовах нестачі сировини, додав він.

Алюміній подешевшав на 0,6%, до $2,750 тис. за тонну. У середу метал виріс у ціні на 1,1%, до $2,799 тис. за тонну, досягнувши найвищого рівня з червня 2022 року.

Підйом цін на алюміній раніше цього місяця був зумовлений діями уряду Китаю щодо посилення нагляду за дотриманням рівнів викидів у металургійній галузі. Влада країни вимагає, щоб нові заводи відкривалися лише за умови закриття старих, при цьому побудовані потужності мають відповідати високим стандартам енергоефективності.

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Нагадаємо:

Ф'ючерси на мідь на товарній біржі в Нью-Йорку зросли до максимуму з квітня 2022 року - до 5,02 дол за фунт, і до 10 185 дол - на Лондонській біржі металів. Ціни залишаються високими на тлі будівництва центрів обробки даних і подальшої електрифікації світової економіки.

Економічна правда.