Ціни на апельсиновий сік б'ють рекорди: виробники шукають альтернативи

Ціни на апельсиновий сік зросли до небачених висот через несприятливу погоду та хвороби в Бразилії, найбільшому світовому експортері апельсинів. Це спонукає виробників шукати альтернативи, зокрема використання мандаринів для виготовлення соку.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Ф'ючерси на апельсиновий сік, які дозволяють гравцям галузі захиститися від коливань цін, стрімко зростають з кінця 2022 року. Тоді ураган, а потім холодна погода знищили гектари апельсинових гаїв у Флориді, головному регіоні вирощування у США, другому за величиною виробнику у світі. Але це зростання різко прискорилося цього місяця через побоювання щодо поганого врожаю в Бразилії.

Концентрований апельсиновий сік, яким торгують на Intercontinental Exchange у Нью-Йорку, у вівторок досяг 4,92 долара за фунт, що майже вдвічі більше, ніж рік тому.

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FT

"Це криза", - сказав Кес Кулс, президент Міжнародної асоціації фруктових і овочевих соків (IFU). "Ми ніколи не бачили нічого подібного, навіть під час великих заморозків і великих ураганів".

Критичний дефіцит викликає побоювання щодо зростання цін, яке вдарить по споживачах і докорінно змінить світову індустрію апельсинового соку, вважають в IFU.

Зазвичай виробники можуть подолати відмінності у смаку від сезону до сезону, змішуючи запаси замороженого апельсинового соку, який має дворічний термін придатності, з минулого сезону з новим урожаєм. Але три роки поспіль скорочення пропозиції вичерпали запаси.

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Довгостроковим рішенням проблеми нестачі апельсинів, на думку Кулза, може стати виготовлення апельсинового соку з мандаринів, дерева яких є більш стійкими до кліматичних змін у регіонах вирощування.

Єдиним довгостроковим варіантом "без шкоди для натуральності та іміджу продукту" може бути "використання різних видів фруктів", сказав Кулс.

Промисловість вже експериментує. В Японії, яка зазвичай імпортує 90 відсотків апельсинового соку, переважно з фруктів, вирощених у Бразилії, дефіцит пропозиції посилився через слабку ієну, що призвело до подальшого зростання вартості імпорту.

Seven & i Holdings, власник мережі супермаркетів 7-Eleven, звернувся до внутрішніх поставок мандаринів, запустивши виробництво мандаринового та апельсинового соку.

Бразилія взялася заповнити цей дефіцит, але зараз і південноамериканський сільськогосподарський центр також починає відчувати труднощі. За оцінками організації виробників цитрусових Fundecitrus, виробництво цього року впало на чверть до 232 млн ящиків апельсинів.

Економічна правда.