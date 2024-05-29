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Білорусь допоможе Угорщині будувати АЕС

Середа, 29 травня 2024, 20:11 - Олексій Павлиш

Угорський уряд підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві атомної електростанції "Пакш-2", яку зводить російська держкорпорація "Росатом". 

Про це заявив у Мінську міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише DW.

"Велике значення має підписана тут сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики, яка дозволяє нам використовувати досвід Білорусі, отриманий при будівництві реакторів з аналогічною технологією", - заявив Сіярто.

При цьому він не уточнив деталей, як саме Білорусь допомагатиме.

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Водночас угорський міністр вирішив висловитись щодо готовності деяких європейських країн НАТО відправити своїх солдатів в Україну для тренування українських військових.

"Мені огидні заяви про те, що країни ЄС, НАТО відправляють солдатів в Україну", - сказав він.

Зазначається, що станція в Пакші, побудована в 1980-ті роки, працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії, яка споживається в Угорщині. Наразі на АЕС діють чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440.

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У 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з лідером Кремля Путіним про будівництво нових енергоблоків. РФ надала кредит на понад 10 мільярдів євро, який покриває понад 80% витрат будівництва.

Уряд Угорщини сподівається, що два нових блоки запустять в експлуатацію на початку 2030-х років.

Економічна правда

Угорщина Білорусь АЕС
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