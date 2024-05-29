Модернізували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

У рамках співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України, Проєкт USAID "Економічна підтримка України завершено роботи з модернізації автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

В повідомленні йдеться, що встановлено 10 модульних будівель: 4 санітарних приміщення і 6 офісів для оформлення документів. Всі приміщення адаптовані для людей із інвалідністю. Кожен модульний офіс повністю утеплений та мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключений до комунікацій.

Також під час модернізації було замінено дорожнє покриття, відремонтовано тротуари та бордюри, ливневу каналізацію, пофарбовано металеві огорожі.

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В межах фінансування Проєкту було встановлено і понад 450 світлодіодних ліхтарів та світильників та двоє мобільних динамічних ваг для транспортних засобів.

Окрім автомобільного пункту пропуску, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Там вже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску.

Нагадаємо:

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За записом в системі єЧерга вантажівки перетнули кордон 927 тисяч разів, автобуси – майже 81 тисячу.

Економічна правда