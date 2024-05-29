В Україні запустили 3 лінії автобусних перевезень: до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині

FlixBus, оператор автобусних перевезень Європи, оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України: Київ-Кишинів​ через Одесу та аеропорт Кишиневу, Трускавець-Модлін​ через Львів та Варшаву та Вінниця-Будапешт через аеропорт Будапешта​.

Про це повідомили у FlixBus.

У повідомленні вказуються повні маршрути нових ліній:

Київ – Біла Церква – Умань – Одеса – Міжнародний аеропорт Кишинеу – Кишинів

Автобуси курсують на цьому маршруті щодня.

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Трускавець – Дрогобич – Стрий – Львів – Варшава – Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт Модлін).

Відправлення автобусів за цим маршрутом буде відбуватися 3 рази на тиждень починаючи з 1 червня. З Трускавця – відправлення у вівторок, четвер та суботу.

"В зворотньому напрямку автобус відправлятиметься у середу, п'ятницю та неділю", - йдеться в повідомленні.

Наступний маршрут:

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Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Івано-Франківськ – Калуш – Стрий – Мукачево – Ужгород – Аеропорт Будапешта – Будапешт (Неплігет)

Перший рейс заплановано на 2 червня з Вінниці, відправлення двічі на тиждень. З Вінниці автобуси відправлятимуться у четвер та неділю о 09:20 ранку. В зворотньому напрямку автобуси відправлятимуться по понеділках та п’ятницях.

"Загалом FlixBus має вже 29 прямих автобусних рейсів між Україною та 6 країнами ЄС. З них 9 заїжджають у аеропорти", - зазначається в повідомленні.