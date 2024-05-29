Профспілка Samsung Electronics оголосила перший в історії компанії страйк
Профспілка, що представляє тисячі працівників Samsung Electronics, оголосила перший за 55 років страйк на південнокорейському технологічному гіганті з моменту його заснування.
Про це повідомляє BBC.
Національна профспілка Samsung Electronics заявила, що проведе одноденну акцію протесту, попросивши всіх своїх членів використати оплачувані відпустки 7 червня, і не виключила повномасштабного страйку в майбутньому.
Профспілка налічує близько 28 000 членів, що становить понад п'яту частину від загальної кількості працівників компанії.
"Ми більше не можемо терпіти переслідування профспілок. Ми оголошуємо страйк у зв'язку зі зневагою компанії до працівників", - заявив представник профспілки під час прес-конференції, що транслювалася в прямому ефірі.
Керівництво Samsung Electronics веде переговори з профспілкою щодо заробітної плати з початку цього року, але поки що сторонам не вдалося досягти згоди.
Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 6,5% і премії, прив'язаної до прибутку компанії.
Samsung Electronics - найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті, смартфонів і телевізорів.
Нагадаємо:
Південна Корея оголосила про пакет підтримки на 19 мільярдів доларів США для своїх виробників мікросхем, посилаючись на необхідність не відставати в цих сферах в умовах "тотальної війни" на світовому ринку напівпровідників.
Samsung повідомила, що операційний прибуток компанії за перший квартал 2024 року зріс на 932,8% завдяки відновленню цін на чипи пам’яті.
Економічна правда.