Профспілка Samsung Electronics оголосила перший в історії компанії страйк

Профспілка, що представляє тисячі працівників Samsung Electronics, оголосила перший за 55 років страйк на південнокорейському технологічному гіганті з моменту його заснування.

Про це повідомляє BBC.

Національна профспілка Samsung Electronics заявила, що проведе одноденну акцію протесту, попросивши всіх своїх членів використати оплачувані відпустки 7 червня, і не виключила повномасштабного страйку в майбутньому.

Профспілка налічує близько 28 000 членів, що становить понад п'яту частину від загальної кількості працівників компанії.

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"Ми більше не можемо терпіти переслідування профспілок. Ми оголошуємо страйк у зв'язку зі зневагою компанії до працівників", - заявив представник профспілки під час прес-конференції, що транслювалася в прямому ефірі.

Керівництво Samsung Electronics веде переговори з профспілкою щодо заробітної плати з початку цього року, але поки що сторонам не вдалося досягти згоди.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 6,5% і премії, прив'язаної до прибутку компанії.

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Samsung Electronics - найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті, смартфонів і телевізорів.

Нагадаємо:

Південна Корея оголосила про пакет підтримки на 19 мільярдів доларів США для своїх виробників мікросхем, посилаючись на необхідність не відставати в цих сферах в умовах "тотальної війни" на світовому ринку напівпровідників.

Samsung повідомила, що операційний прибуток компанії за перший квартал 2024 року зріс на 932,8% завдяки відновленню цін на чипи пам’яті.

Економічна правда.