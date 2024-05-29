Ціни на нафту зросли на очікуваннях скорочення видобутку і збільшення попиту

Ціни на нафту зросли на очікуваннях, що основні виробники продовжать скорочення видобутку на зустрічі, і що споживання палива має почати зростати з початком пікового літнього сезону попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні додали 15 центів, або 0,2%, до 84,37 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI на липень зросли на 25 центів, або 0,3%, до 80,08 долара. Напередодні обидва бенчмарка виросли більш ніж на 1%.

Трейдери та аналітики очікують, що Організація країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, відома як ОПЕК+, продовжить добровільне скорочення видобутку нафти загальним обсягом близько 2,2 млн барелів на добу.

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Очікування того, що члени ОПЕК+ продовжать скорочення видобутку, додало оптимізму ринкам, і цей крок буде розглядатися як узгоджені зусилля, спрямовані на стабілізацію цін і відновлення балансу на світовому нафтовому ринку, вважає засновник дослідницької компанії SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

"Крім того, початок літнього сезону водіння в США стимулює сезонне зростання споживання і, як правило, сприяє позитивній динаміці цін на нафту", - додала вона.

Економічна правда.

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