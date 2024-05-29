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Rheinmetall розповів про замовлення країною Європи боєприпасів для ППО

Середа, 29 травня 2024, 09:00 - Європейська правда

Збройова компанія Rheinmetall отримала замовлення від європейської країни на постачання сотень тисяч боєприпасів для системи протиповітряної оборони (ППО) Skynex.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні компанії.

Загальна вартість замовлення 35-мм боєприпасів AHEAD становить щонайменше 100 мільйонів євро та буде виготовлено щонайменше 100 тисяч магазинів, йдеться в повідомленні.

Про яку саме європейську країну йдеться, в компанії не уточнили, втім, не варто виключати, що боєприпаси може отримати Україна, яка має щонайменше дві установки Skynex.

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Наприкінці квітня уряд Німеччини прозвітував про чергову партію військової допомоги Україні, до якої серед іншого увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами, снаряди й бронетехніка.

Цього тижня глава МЗС України Дмитро Кулеба в онлайн-зверненні до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС закликав пришвидшити постачання додаткових систем ППО і також підтримати удари України по військових цілях на території РФ.

Нещодавно Rheinmetall отримав велике замовлення на артилерійські боєприпаси від країни-члена НАТО на суму майже 300 мільйонів євро.

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Європейська правда

ОПК Німеччина ЄС
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