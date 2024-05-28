Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 мільярд – СБУ

фото: armyinform

Вищий антикорупційний суд за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення в дохід України майна російського олігарха Олександра Верховського.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про про великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ добудовувався на заводі у Миколаєві.

Вартість промислового судна становить понад 1 млрд грн.

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"Націоналізований траулер був складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха, який входить до найближчого оточення Кремля. Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України.

Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Звідти ці кошти ідуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер для подальшого його арешту та націоналізації на користь України", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда