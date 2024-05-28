СБУ повідомила про підозру голові російського банку: запроваджує "рубльову зону" в окупації

Служба безпеки України заявила, що зібрала доказову базу на Руслана Ареф’єва - голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За вказівкою Кремля та центробанку РФ, фігурант запроваджує так звану "рубльову зону" в тимчасово захоплених регіонах нашої держави.

Для цього Ареф’єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив більше 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську. Після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області фігурант організував там створення ще 27 "філій" окупаційної фінустанови. Здебільшого відкриття банків відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських фінустанов", - йдеться у повідомленні.

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У такий спосіб РФ намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях в російських рублях, додали в СБУ.

Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони.

"Найбільше це стосується виплати "зарплат" окупантам та покриття затрат на їхнє "розквартирування".

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Також на відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій РФ", - заявили у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Ареф’єву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків).

Економічна правда