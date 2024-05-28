Компанії РФ почали використовувати криптовалюту при розрахунку з китайськими фірмами

Російські сировинні компанії, які намагаються здійснювати фінансові операції з китайськими партнерами, почали використовувати новий метод розрахунків - криптовалюту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Щонайменше два найбільші виробники металів, обидва з яких не під санкцііми, почали використовувати стейблкоїн Tether Holdings та деякі інші криптовалюти для розрахунків за міжнародними операціями з переважно китайськими клієнтами та постачальниками. У деяких випадках розрахунки проходять через Гонконг.

Той факт, що великі російські фірми звертаються до блокчейну підкреслює довготривалий вплив міжнародних обмежень у відповідь на війну.

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Російські компанії, що торгують сировинними товарами, від металів, таких як нікель і сталь, до деревини, стикаються з проблемами з отриманням платежів за свої товари та закупівлею обладнання і сировини з самого початку війни. Це відбувається навіть тоді, коли вони не підпадають під санкції.

Навіть у Китаї, який не приєднався до міжнародних санкцій і став основним експортним ринком для багатьох російських товарів, а також постачальником товарів та обладнання, цього року фінансові операції стали складнішими.

Значною мірою це пов'язано з тим, що Міністерство фінансів США погрожує вторинними санкціями кредиторам, які сприяють ухиленню від санкцій, що призвело до посилення заходів з дотримання санкцій.

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Економічна правда.