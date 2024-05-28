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Україна цьогоріч може отримати 1,7 млрд євро завдяки замороженим у Бельгії активам РФ

Вівторок, 28 травня 2024, 13:50 - Європейська правда

Україна у цьому році може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів. 

Про це у вівторок на пресконференції у Брюсселі повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Ще торік у жовтні глава бельгійського уряду Александер де Кроо повідомив, що Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України, який наповнять з оподаткування заморожених в країні російських активів.

"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених російських активів", – повідомив Зеленський. 

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Також, за словами президента, Бельгія буде виділяти кошти на відновлення Чернігівщини. Паралельно іде робота над тим, щоб в Україні відкрився офіс бельгійської агенції розвитку.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснює візит до Бельгії.

У рамках візиту Україна та Бельгія підписали безпекову угоду.

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Європейська правда

Бельгія
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