Нацбанк анулював ліцензії на діяльність трьом компаніям 

Національний банк України на підставі власних заяв анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Йдеться про такі компанії:

ТОВ "ФК "ФІНАР" анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "ФК "ФІНЄВРОВЕКТОР" анульовано ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;

ТОВ "ФК "АМПІР КАПІТАЛ" анульовано ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг.

Також ці компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на діяльність фінансової компанії.

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Крім того, як повідомляє пресслужба, на підставі власних заяв чотирьом компаніям надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

ТОВ "ГАРМОНІЯ ФІНАНС" – виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії товариство матиме право надавати такі фінансові послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "ФК "А ФІНАНС" – виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як факторинг (матиме право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит);

ТОВ "ФК МАГНАТ" – виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг (матиме право надавати фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит);

ТОВ "ФК "ФІНАНС ЮНІОН С" – виключено з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг (матиме право надавати такі фінансові послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг).

Нагадаємо:

Національний банк України фіксує посилення браку кваліфікованих кадрів у у банках та небанківських фінансових установах.

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Економічна правда