Понад 23,7 млрд грн податків від Київстар за час повномасштабного вторгнення

Завдяки сумлінному веденню бізнесу, оператор електорнних комунікацій Київстар не лише надає послуги 25 мільйонам клієнтів мобільного та фіксованого зв`язку, але й є одним з найбільших у галузі платником податків до державного бюджету.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила 23,7 млрд грн податків і зборів, з них 1,7 млрд грн – сплачено авансом.

За цей час компанія виділила 2 млрд грн на реалізацію соціально важливих проєктів – підтримку Збройних Сил України, закупівлю медичного обладнання для опікового центру "Незламні", розмінування території України, відновлення цифрової інфраструктури, тощо.

Зокрема, до інтернету Київстар підключено 1550 модульних будинків для переселенців та 1497 укриттів. Коштом компанії забезпечено захисним спорядженням 146 інженерно-саперних груп, також для ЗСУ надано засобів зв`язку на понад 19 млн грн.

Компанія підтримує абонентів у прифронтових та деокупованих населених пунктах, надаючи бонуси і послуги без додаткової оплати.

Київстар оголосив про плани надати у 2024 році цільової допомоги для ЗСУ на суму як мінімум 100 млн грн. З них 50 млн грн вже виділено на організацію комунікацій для сил ПВО України. Також у планах компанії подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв`язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури.

За час повномасштабного вторгнення інвестиції Київстар у розвиток цифрових послуг та відбудову телеком мереж перевищили 13,3 млрд грн. А в найближчі три роки Київстар планує інвестувати в економіку України ще 600 млн доларів США.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає в Україні критично важливі послуги телекомунікацій. За понад 25 років роботи компанія побудувала майже 40 тисяч базових станцій мобільного зв`язку, прокладено понад 40 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2023 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.

Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології та в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи.

Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua