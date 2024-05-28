На окупованому Запоріжжі загарбники скорочують соцвиплати і посилюють податковий тиск

На тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти скорочують соціальні виплати, не платять бюджетникам, натомість намагаються витиснути ще більше податків із тих, хто працює.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупантам не вистачає грошей на утримання захоплених територій: працівники комунальних та бюджетних підприємств по кілька місяців не отримують зарплати; соціальні виплати скорочуються", - йдеться у повідомленні.

Як зауважив Федоров, щоб компенсувати нестачу коштів, росіяни заявили про створення "штабу з підвищення податкових доходів та протидії нелегальній зайнятості". Тобто ще однієї контролюючої організації, головне завдання якої - витискати з мешканців ТОТ останнє.

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"У країни-агресора коштів вистачає тільки на фінансування війни та розбудову логістичних шляхів, щоб везти боєприпаси на фронт", - підкреслив очільник ОВА.

Економічна правда.